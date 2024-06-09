Fransızlar, Avrupa Parlamentosu üyelerini belirlemek için sandık başında

Fransa'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar oy kullanabiliyor.

Yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına giden seçmenler, AP'de 5 yıl boyunca görev yapacak 81 Fransız milletvekilini belirleyecek.

Oy verme işlemi bazı bölgelerde yerel saatle 18.00'de, Paris, Marsilya ve Lyon gibi bazı büyük kentlerde ise 19.00 veya 20.00'de sona erecek.

Ülkede 18 yaşını dolduran ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olanlar, seçimde yarışan 38 partiden biri için oy kullanacak.