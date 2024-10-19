‘Franz Kafka’ sergisi Beyoğlu’nda

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çek Cumhuriyeti İstanbul Baş konsolosluğu tarafından düzenlenen “Franz Kafka 1883 - 1924” İllüstrasyon Sergisi Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Franz Kafka’nın 100. ölüm yıldönümü nedeniyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen sergi, 6. Daire Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergide, sanatçı Renáta Fucíková’nın sanatseverleri Franz Kafka’nın yaşadığı döneme geri götüren, onun ilham dünyasını, hayal gücünü ve “Kafkaesk” atmosferini ortaya çıkaran 20 adet siyah- beyaz illüstrasyon eserine yer verildi.

Franz Kafka’nın hayatını ve zamansız yaşama vedasını anlatan sergi, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kafka’nın açtığı bu derin dünyayı bu sergi ile Beyoğlu’na taşımak bizler için gurur verici" dedi.

Franz Kafka’nın hayatını ve zamansız vefatını anlatan sergi, 30 Kasım’a kadar ziyarete açık.