Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Lugano ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 31, 2024
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç… pic.twitter.com/plSfSg1LkH