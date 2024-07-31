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Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Lugano ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Güncel
  • 31.07.2024 12:25
  • Giriş: 31.07.2024 12:25
  • Güncelleme: 31.07.2024 12:28
Kaynak: AA
Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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