Fred'e Brezilya'dan talip var

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan Fred'in geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya basınında yer alan iddialara göre Atletico Mineiro, deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken transfer yarışına Botafogo da dahil oldu.

SEÇİM SÜRECİNDEN SONRA KARAR VERECEK

Sarı-lacivertli yönetimin, kulüpteki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Fred konusunda nihai kararını vermesi bekleniyor.

Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise bonservis görüşmelerinde en yüksek teklifi sunan kulüple masaya oturmayı planladığı ifade ediliyor.

2023 yılında Manchester United'dan transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla orta sahada önemli bir rol üstlendi. Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 45 maçta görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncunun geleceğine ilişkin sürecin, Fenerbahçe'deki seçim gündeminin ardından hız kazanması bekleniyor.