Fred'e sürpriz talip

Fenerbahçe’nin deneyimli orta sahası Fred, ülkesinde yeniden transfer gündeminin merkezine yerleşti. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre son olarak Flamengo, 32 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

Fred’e ilgi gösteren kulüpler arasında daha önce Internacional ve Atletico Mineiro da bulunuyordu. Sambacı futbolcunun Brezilya’da hâlâ önemli bir piyasa değerine sahip olması, kulüplerin takibini diri tutuyor.

Fenerbahçe cephesinde ise tablo daha karmaşık. Sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Fred için tatmin edici bir teklif gelmesi hâlinde masaya oturmayı düşünürken, teknik direktör Domenico Tedesco farklı bir pozisyonda duruyor. İtalyan çalıştırıcı, yönetime ilettiği raporda yıldız oyuncunun takımda kalmasından yana olduğunu belirtti.

PERFORMANSI ÖNEMLİ

Bu nedenle, Fred’in önümüzdeki haftalarda ortaya koyacağı performans, hem yönetimin kararını etkileyecek hem de oyuncunun kulüpteki geleceğine doğrudan yön verecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Fred, 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sundu. Sambacı’nın sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda tamamlanacak. Sarı-lacivertlilerde gözler artık hem Brezilya’dan gelecek tekliflerde hem de Fred’in performansında olacak.