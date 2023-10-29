Fred oyuna devam edemedi
Kaynak: İHA
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Pendikspor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçirerek 9. dakikada oyundan çıktı. Fred’in yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk bölümünde sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Brezilyalı orta saha Fred, girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından devam edemeyen Fred’in yerine teknik direktör İsmail Kartal, 9. dakikada Miha Zajc’ı sahaya sürdü.
Sıradaki Haber