Fredy Ribeiro, Bodrum FK’da

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro’yu renklerine bağladı. Sipay Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı.