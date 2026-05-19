Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, UEFA Kupası için karşı karşıya gelecek.

FREİBURG - ASTON VİLLA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Avrupa Ligi’nde sezonun en kritik maçı, kupayı kazanacak takımı belirleyecek.

Freiburg, Almanya adına final sahnesine çıkarken; Aston Villa ise İngiltere temsilcisi olarak kupayı ülkesine götürmek için mücadele edecek.

FREİBURG - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Freiburg - Aston Villa maçı saat 22.00de başlayacak. Final karşılaşması, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumunda futbolseverlerle buluşacak.

Maç Freiburg - Aston Villa Organizasyon UEFA Avrupa Ligi Finali Tarih 20 Mayıs 2026 Çarşamba Saat 22.00 Stadyum Tüpraş Stadyumu

FREİBURG - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg - Aston Villa final maçı TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi finalini izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

İstanbul’da oynanacak finalin şifresiz yayınlanacak olması, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL’DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun finali Tüpraş Stadyumunda yapılacak. Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, kupaya uzanmak için İstanbul’da sahaya çıkacak.

Final, hem Almanya hem de İngiltere açısından dikkat çekici bir anlam taşıyor. Aston Villa’nın finale çıkmasıyla İngiliz ekipleri, UEFA Avrupa Ligi tarihinde final oynama sayısında İspanya’yı geride bırakmaya hazırlanıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE İSPANYA ÜSTÜNLÜĞÜ

1971’den 2009’a kadar UEFA Kupası, sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan ülke İspanya oldu.

İspanyol ekipleri bugüne kadar 19 kez finalde yer aldı ve 14 kez kupayı kazandı. Sevilla, 7 şampiyonlukla bu başarıda en büyük paya sahip takım olarak öne çıkıyor.

İSPANYA KUPAYI EN ÇOK KAZANAN ÜLKE

UEFA Avrupa Ligi tarihinde İspanya’ya kupayı getiren takımlar arasında Sevilla, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia ve Villarreal bulunuyor.

İspanyol Takımı Şampiyonluk Sayısı Sevilla 7 Atletico Madrid 3 Real Madrid 2 Valencia 1 Villarreal 1

İNGİLİZLER FİNAL SAYISINDA ZİRVEYE ÇIKACAK

İngiliz takımları UEFA Avrupa Ligi tarihinde bu yıla kadar 19 kez finalde yer aldı ve 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Aston Villa’nın Freiburg karşısında oynayacağı finalle birlikte İngiltere’nin final sayısı 20’ye yükselecek.

Bu sonuçla İngiltere, UEFA Avrupa Ligi tarihinde en fazla final oynayan ülke unvanını tek başına ele geçirecek. Aston Villa’nın finali kazanması halinde İngilizlerin şampiyonluk sayısı da artacak.

İNGİLİZ TAKIMLARININ UEFA AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

İngiltere adına Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town, Middlesbrough ve Fulham daha önce final sahnesinde yer aldı.

İngiliz Takımı Final Sayısı Şampiyonluk Bilgisi Tottenham Hotspur 4 3 şampiyonluk Liverpool 4 3 şampiyonluk Manchester United 3 1 şampiyonluk Chelsea 2 2 şampiyonluk Arsenal 2 Final oynadı Ipswich Town 1 1 şampiyonluk

İTALYA, ALMANYA VE HOLLANDA TAKİPTE

UEFA Avrupa Ligi’nde İspanya ve İngiltere’nin ardından İtalya dikkat çekiyor. İtalyan ekipleri 18 kez final oynadı ve 10 kez kupayı kazandı.

Almanya ise Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Schalke 04 gibi takımlarla organizasyonda önemli başarılar elde etti. Freiburg’un finale çıkmasıyla Almanya’nın final sayısı 16’ya yükselecek.

ÜLKELERE GÖRE UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUKLARI

Avrupa’nın iki numaralı kupasında ülkelerin final ve şampiyonluk sayıları şöyle:

Ülke Şampiyon Finalist Toplam Final İspanya 14 5 19 İngiltere 10 9 19 İtalya 10 8 18 Almanya 7 8 15 Hollanda 4 3 7 Portekiz 2 5 7 Rusya 2 0 2 İsveç 2 0 2 Belçika 1 2 3 Ukrayna 1 1 2 Türkiye 1 0 1 Fransa 0 5 5 İskoçya 0 4 4 Avusturya 0 1 1 Macaristan 0 1 1 Yugoslavya 0 1 1

FRANSIZ EKİPLERİ KUPAYA ULAŞAMADI

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde Fransa ekipleri 5 kez finale çıktı ancak kupayı kazanmayı başaramadı. Bastia, Bordeaux ve Olimpik Marsilya, final oynayan Fransız temsilcileri arasında yer aldı.

Olimpik Marsilya, 1998-99 sezonunda Parma’ya, 2003-04 finalinde Valencia’ya, 2017-18’de ise Atletico Madrid’e mağlup olarak kupaya uzanamadı.

FREİBURG - ASTON VİLLA FİNALİ NEDEN ÖNEMLİ?

Freiburg - Aston Villa finali, yalnızca sezonun şampiyonunu belirlemekle kalmayacak; aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi ülke istatistiklerinde de yeni bir sayfa açacak.

Aston Villa’nın sahaya çıkmasıyla İngiltere final sayısında İspanya’yı geçecek. Freiburg ise Almanya’nın organizasyondaki final sayısını artıracak.

Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu var mı?

Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde Galatasaray'la 1 şampiyonluğu bulunuyor.

