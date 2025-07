Fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı

Gaziantep’te fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil dükkana girdi. O anlarda dükkanda kimsenin olmaması faciayı önlerken yaşananlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, otomobiliyle dönüş yapmak istediği sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, gayrimenkul dükkanının vitrininden içeri girdi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken dükkanın olay anında kapalı olması ve içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir felaketin önüne geçildi. Vitrini yerle bir olan dükkanda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün dükkanların olduğu caddeye döndüğü esnada fren yerine gaza bastığı, direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana daldığı anlar yer aldı.



İçerde insanlar olsaydı can kaybı olabilirdi"

Dükkanın kaza esnasında kapalı olmasının faciayı önlediğini söyleyen komşu esnaf Bilal Darı, "İçerde çalışırken bir anda bir gümbürtü, cam sesleri duyduk. Dışarı çıktığımızda dükkanın çerçevesinin dağıldığını ve arabayı gördük. O zaman arabanın içeri girdiğini anladık. Geldiğimizde araba en sondaydı, içindeki kadın sürücü ’yardım edin’ diyordu. Tabii biz yardım ettik, kadını çıkardık. Emlak ofisi olduğu için o anda kimse yoktu, kapalıydı. Eğer içeride insanlar olsaydı can kaybı olabilirdi" dedi. Darı, dükkanda maddi hasarın meydana geldiğini ve araçtaki kadınların ve çocuğun da panik yaşadığını söyleyerek, "Maddi hasar giderilir ama can kaybolsa daha kötü bir durum ortaya çıkardı. Geçmiş olsun komşumuza. Araçta 2 kadın bir çocuk vardı. O anda en çok çocuk korkmuştu, etkilenmişti. Kadın da çığlık atıyordu ’yardım edin’ diye. Koşarak geldik ve diğer komşu esnafla yardım ettik" diye konuştu.