Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu



Olay, akşam saatlerinde Babalı Mahallesi’nde meydana geldi. 07 YOU 35 plakalı otomobilin sürücüsü, fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan araç, hızla kayalıklardan aşağıya uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ekiplerin çalışmaları neticesinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.