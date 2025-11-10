Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2025 13:32
  • Giriş: 10.11.2025 13:32
  • Güncelleme: 10.11.2025 13:32
Kaynak: DHA
Freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: 4 yaralı

Alican GÜMÜŞ-Mehmet KOCACIK/HATAY, (DHA)- HATAY'da freni arızalandığı öne sürülen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İskenderun-Antakya kara yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin arızalanması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol