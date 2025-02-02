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Freni boşalan araç kayalıklarda asılı kaldı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 11:16
  • Giriş: 02.02.2025 11:16
  • Güncelleme: 02.02.2025 11:16
Kaynak: İHA
Freni boşalan araç kayalıklarda asılı kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde park halindeyken freni boşalan hafif ticari araç, uçuruma sürüklenerek kayalıklarda asılı kaldı.

Kaza, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bozdağ Kayak Merkezi yakınlarındaki İp Burnu mevkiinde park halinde bırakılan hafif ticari aracın bir anda freni boşaldı. Şarampolü aşan araç, uçuruma doğru sürüklenirken kayalıklarda asılı kaldı.

Kazada ölü ya da yaralı olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Maddi hasar meydana gelen araç, asılı kaldığı uçurumdan çekici yardımıyla çıkarıldı.

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