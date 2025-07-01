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Freni boşalan hafriyat kamyonu, evin bahçe duvarına çarptı; 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.07.2025 12:33
  • Giriş: 01.07.2025 12:33
  • Güncelleme: 01.07.2025 12:33
Kaynak: DHA
Freni boşalan hafriyat kamyonu, evin bahçe duvarına çarptı; 1 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada şoför yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Fikret D. yönetimindeki 01 AHJ 727 plakalı hafriyat yüklü kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu kamyon, İsmail A.'ya ait evin bahçe duvarına çarptı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan şoför, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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