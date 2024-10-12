Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde freni boşalan kamyon, önce bir araca çarptı ardından bir evin istinat duvarına vurarak durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Kahramankazan’ın Sancar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, freni boşalan kamyon önündeki araca çarptı. Araç yoldan çıkarak boş bir arazide durabildi. Freni boşalan kamyon ise bir evin istinat duvarına çarparak durdu. Kamyon çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Şans eseri olayda hiçbir vatandaş yaralanmadı.