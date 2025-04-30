Freni boşalan kamyon geri kaçtı, 4 araca çarparak durabildi

Nevşehir’de iş makinası yüklü kamyon, freni boşalınca geri geri gitmeye başladı. Kamyon 4 araca çaptıktan sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeni Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EG 715 plakalı N.K’a ait park halindeki kamyon freni boşalınca geri geri hareket etti. Arkasında bulunan 4 araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.