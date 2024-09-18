Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonet biri park, diğeri hareket halinde olan iki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 21:47
  • Giriş: 18.09.2024 21:47
  • Güncelleme: 18.09.2024 21:48
Kaynak: İHA
Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca ve hareket halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sek edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol