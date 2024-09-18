Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca ve hareket halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sek edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.