Freni boşalan otomobil devrildi: 1 yaralı

Tokat’ta freni boşalan bir otomobilin devrilmesi sonucu araç altında sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre kaza Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 58 EN 183 plakalı otomobil, Çalıca Yaylası’ndan Alacabal Mahallesi’ne seyir halindeyken frenlerin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında, yolcu olarak bulunan Z.A’nın ayağı aracın altında kalarak sıkıştı.

Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtardı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.