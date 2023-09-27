Freni boşalan park halindeki kamyon elektrik direğine çarptı

Samsun’un Bafra ilçesinde freni boşalan park halindeki kamyon elektrik direğine çarptı.

Olay, Uşaklı Mahallesi İrfaniye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ABA 017 plakalı hafriyat kanyonu park halindeyken freni boşalması sonucu geri geri hareket ederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan direkte bulunan teller birbirine temas ederek ateş çıkarttı.

Olay sonrası İsaklı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı.