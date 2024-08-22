Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Freni boşalan tır devrildi: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 22:03
  • Giriş: 22.08.2024 22:03
  • Güncelleme: 22.08.2024 22:03
Kaynak: İHA
Freni boşalan tır devrildi: 1 ölü

Erzurum’un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesinde Aksukapı Viyadüğünde seyir halindeki tırın freni boşalınca devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Tırın üzerinde malzemelerin çevreye dağıldığı görüldü. Son yıllarda onlarca kazanın ve kişinin hayatını kaybettiği bölgede vatandaşlar tedbir alınmasını istedi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol