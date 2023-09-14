Freni boşalan TIR duvara çarparak durdu

Arnavutköy’de yokuşta park halinde olan TIR, freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.

Hızla yokuştan inen TIR, önce çayırlık alana uçtu ardından bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durdu.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre, yokuşta park halinde olan TIR freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.

Yokuşta hızlanan TIR, önce çayırlık alana uçtu daha sonra bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülere hızlanan TIR'ın önce bir çayırlık alana uçtuğu daha sonra da duvara çarptığı anlar yansıdı.