Freni boşalan tır park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde freni boşalan odun yüklü tır kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Tırın otomobillere çarptığı anlarda yoldan geçen motosikletli 2 kişi de kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 BJL 894 plakalı MAN marka tır , freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kazada park halindeki 2 araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Tır ve kazada hasar alan otomobiller olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gece saatlerinde komşu esnaftan haber aldıktan sonra olay yerine gelen Ahmet Özalp (24) ‘’Burada esnaf olduğum için kaza meydana gelince beni aradılar. Ardından olay yerine geldim. Tırın freni boşalmış, 2 araca zarar vermiş. Arabaları kurtardık. Çekici geldi. Herhangi bir can kaybı olmadı’’ dedi.

Öte yandan tırın kontrolden çıktığı anlarda yoldan geçen motosikletli 2 kişinin saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.



