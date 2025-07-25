Freni boşalan tır yola sürüklendi, istinat duvarında asılı kaldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde saman yükünü boşalttığı esnada freni boşalan tır yola sürüklendi, istinat duvarını yıkarak asılı kaldı. Bir motosikletli durumu fark edip trafiği durdurarak muhtemel facianın önüne geçti.

Kaza, ilçenin Karacaömer Mahallesi Ordu-Ulubey yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. (47) yönetimindeki 66 LT 486 plakalı Mercedes Benz marka tır, saman yükünü boşaltmak için depoya yanaştı. İddiaya göre, bir süre sonra freni boşalan tır hareket edip yolda refüjü aşarak karşı şeride geçip yıktığı yaklaşık 3 metrelik istinat duvarında asılı kaldı. O esnada tırın hareket ettiğini fark eden motosikletli bir vatandaş ise trafiği durdurarak daha büyük kazayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ulubey-Ordu yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Ulaşım karşı yönden kontrollü sağlandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla tır kaldırılarak, yeniden saman deposuna çekildi.

Trafiği durdurup muhtemel kazanın önüne geçen Erol Yuvarlak (43), tırın hareket etmeye başladığını fark ettiği esnada yolu ulaşıma kapattığını söyledi.

Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.