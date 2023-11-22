Freni patlayan kamyonet direğe çarparak durabildi

Başkent’te freni patlayan kamyonet yol kenarında bulunan direğe ve trafik levhalarına çarparak durabildi.

Başkent’te Atatürk Bulvarı Kızılay yönü istikametinde ilerleyen 06 GEB 6996 plakalı nakliye aracının freni boşaldı. Yol kenarında bulunan direk ve trafik levhalarına çarparak güçlükle durdu.

O esnada park halinde bulunan aracın üzerine ise aydınlatma direği devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.