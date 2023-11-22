Freni patlayan kamyonet direğe çarparak durabildi
Başkent’te freni patlayan kamyonet yol kenarında bulunan direğe ve trafik levhalarına çarparak durabildi.
Kaynak: İHA
Başkent’te Atatürk Bulvarı Kızılay yönü istikametinde ilerleyen 06 GEB 6996 plakalı nakliye aracının freni boşaldı. Yol kenarında bulunan direk ve trafik levhalarına çarparak güçlükle durdu.
O esnada park halinde bulunan aracın üzerine ise aydınlatma direği devrildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
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