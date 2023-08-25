Freni patlayan servis midibüsü ağaçları biçti: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni patlayan servis midibüsü yol kenarındaki ağaçları biçerek durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaraladı.



Kaza, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan A.K. hakimiyetindeki 41 P 10243 plakalı servis midibüsü yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Önüne çıkan 3 ağacı adeta biçen midibüs, başka bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 2 işçi yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle, midibüsteki diğer işçiler bölgeye gelen başka araçla taşındı. Servis midibüsünün kopan parçalarının etrafa savrulduğu görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı