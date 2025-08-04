Freni tutmayan bisikletle yokuş aşağı savruldular

Aksaray’da freni tutmayan bisikletle, yokuş aşağı inen 2 çocuk duramayıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan çocuklara ilk müdahaleyi polis ve vatandaş yaptı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kılıçaslan Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park kenarında bisiklet süren R.C. (14), kuzeni olan H.E.C.’yi (12) de bisikletin arkasına bindirip yokuştan aşağı inmek istedi. Yokuştan hızla aşağıya inen R.C.’nin kullandığı freni tutmayan bisiklet, hızdan dolayı kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada çocuklar yaralanırken, çocuklara ilk müdahale olay yerinde devriye atan polis ekiplerince yapıldı. Polis ekipleri telsizden anons ederek olay yerine ambulans istedi. Ambulans gelene kadar polis ve vatandaşlar yaralı çocuklara müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocukları ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuklardan H.E.C.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.