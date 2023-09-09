Freni tutmayan otomobil trafik ışıkları direğine çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde freni tutmayan otomobilin trafik ışıkları direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü, frenlerin tutmadığını, araçlara çarpmamak için önce kaldırıma ardından da trafik ışıklarının direğine çarptığını söyledi.



Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hasan Çakır’ın kullandığı 07 LU 765 plakalı otomobilin kavşaktaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.



Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Hasan Çakır, kavşağa yaklaştığı sırada bir an frenlerin tutmadığını, diğer araçlara ve insanlara çarpmamak için önce kaldırıma ardından da trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptığını dile getirdi.