Freni tutmayan TIR, çocuk parkı önündeki araçlara çarparak durabildi

Adana’da freni tutmayan TIR, çocuk parkı önünde bulunan 3 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Mangal Park önünde gerçekleşti.

Parkın yakınında park halinde bulunan 01 ASY 242 plakalı TIR'ın henüz bilinmeyen bir nedenle freni tutmadı.

Yaklaşık 250 metre hareket eden TIR, parkın yanında park halinde bulunan 3 araca çarparak çocuk parkına girmeden durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, araçları bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkardı.

TIR ise müsait bir alana park edildi.

Kazanın yaşandığı esnada parkta bulunan çocuklar ve aileleri ise büyük korku yaşadı.

Parkın önünde kimsenin bulunmaması nedeniyle kazada şans eseri yaralanan olmazken, TIR'da ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.



