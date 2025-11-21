Frida Kahlo’nun otoportresi 54,7 Milyon dolara satıldı, kadın sanatçılara ait rekoru kırdı

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 1940 tarihli eseri El sueño (La cama) - "Rüya (Yatak)", New York’taki Sotheby’s müzayedesinde 54,7 milyon dolara satılarak kadın sanatçılara ait en yüksek açık artırma rekorunu kırdı.

CNN'de yer alan habere göre Kahlo'nun 54,7 milyon dolara satılan portresi, Amerikalı sanatçı Georgia O’Keeffe'in 2014'te 44,4 milyon dolara alıcı bulan "Jimson Weed/White Flower No.1" tablosunu geride bırakarak bir kadın sanatçının en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Neredeyse 30 yıldır kamuya açık olarak sergilenmemiş olan tablo müzayededen önce Londra, Abu Dabi, Hong Kong, Paris ve New York'ta sergilendi.

"YAŞAMAK İÇİN BİR SEBEBİM VAR"

Tabloda Kahlo soluk mavi gökyüzünün fonunda yüzen bir yatakta yatarken görülüyor. Vücudunu kıvrımlı yeşil sarmaşıklar sararken, dinamitle bağlanmış ve elinde bir buket kuru çiçek tutan bir iskelet onun üzerinde yatıyor.

Yatak, Kahlo'nun eserlerinde sıkça kullanılan bir motif olarak kabul ediliyor. Kahlo, geçirdiği otobüs kazası ve ardından geçirdiği ameliyatların ardından kronik ağrılarla dolu uzun süreler yatağa bağımlı kalmıştı.

Kazadan sonraki uzun iyileşme sürecinde, Kahlo'nun ailesi, yatağına uygun bir şövale kurdu ve yatağın gölgeliğine bir ayna yerleştirdi, böylece Kahlo düz yatarken resim yapmaya devam edebildi.

Kahlo o dönemde, "Ölmedim ve yaşamak için bir sebebim var. Bu sebep resim yapmak," diye yazmıştı.