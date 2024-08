Friends'in 'Chandler Bing'i Matthew Perry kimdir?

23 Ekim 2023'te evinde yer alan jakuzide ölü bulunan Matthew Perry, ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine 5 kişinin gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme geldi. Cinayet soruşturması sürüyor. Peki Matthew Perry kimdir?

MATTHEW PERRY'NİN HAYATI

19 Ağustos 1969'da ABD'nin Massachusetts eyaletinde dünyaya gelen Matthew Perry, anne ve babasının doğumundan çok kısa bir süre sonra ayrılmaları nedeniyle 14 yıl boyunca annesinin yanında Kanada'nın başkenti Ottawa'da kalmıştır. Matthew Perry, 15 yaşına geldiğinde ise babasının yanına ABD'ye geri dönmüştür.

MATTHEW PERRY'İN İLK ROLÜ

Matthew Perry, daha 10 yaşındayken 240-Robert adlı dizide Arthur karakterini canlandırmıştır. Beyaz perdeyle ilk tanışması ise 1988 yılında A Night in the Life of Jimmy Reardon filmindeki Fred Roberts karakterini canlandırmasıyla gerçekleşmiştir. Matthew Perry'i dünya çapında üne kavuşturan ise, 1994 yapımı, 10 sezon ve 236 bölüm süren Friends dizisidir.

CHANDLER BİNG ROLÜYLE ULUSLARARASI ÜNE KAVUŞTU

Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, oldukça beğeni topladı. Babasının transseksüel olması nedeniyle küçük yaşta ailesi ayrılan Bing, ailesi boşanma kararını Şükran Günü'nde açıkladığı için Şükran Günleri'nden nefret etmektedir. Eşcinsel zannedilmekten korkan Bing, esprili ve nüktedan bir karakterdir. Dizinin ileriki bölümlerinde Ross'un kız kardeşi Monica ile evlilik yaşamıştır.

FRİENDS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Friends dizisi, ABD'de 1990'ların Manhattanı'nda iş hayatının, aşkın ve gündelik yaşamın zorluklarıyla uğraşan 20'li yaşlardaki altı arkadaşın komik maceralarını anlatan bir dizidir. 62 Primetime Emmy ödülüne aday olan Friends dizisi, bunlardan 6 tanesini kazanmıştır.

MATTHEW PERRY'NİN OYNADIĞI SON DİZİ

Matthew Perry'nin oynadığı son dizi ise 4 bölümlük bir mini dizi olan, 'The Kennedys: After Camelot'tur. Matthew Perry, burada Eski ABD Senatörü Ted Keneddy'i canlandırmıştır.

MADDE BAĞIMLILIĞI YILLAR SÜRDÜ

Matthew Perry, uzun süreler madde bağımlılığıyla mücadele etmiştir. Kendisi tarafından yapılan açıklamada, Friends dizisi sırasında da madde bağımlılığının sürdüğünü, fakat herkesten sakladığını ifade etmiştir.

MATTHEW PERRY'NİN ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ

54 yaşındaki Matthew Perry, 23 Ekim 2023'te evindeki jakuzide ölü halde bulunmuştu. İlk yapılan incelemelerde ölüm nedeni 'boğulma' olarak tahmin edilmiş, uyuşturucu ya da cinayet izine rastlanmamıştı. Buna karşın, davada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Perry'nin asistanı ve doktorlarının da bulunduğu 5 kişiye, 'ketamin dağıtan suç şebekesine üye oldukları' gerekçesiyle dava açıldı.