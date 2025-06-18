Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümünden sorumlu tutulan doktor, 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak

Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler Bing'e hayat veren oyuncu Matthew Perry'nin Ekim 2023’te hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen adli süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor.

Perry'nin ölümüne yol açan ketamin maddesinin nasıl temin edildiğine dair soruşturma genişletilirken, biri doktor biri asistan olmak üzere beş kişi gözaltına alınmıştı.

Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri suçlamaları kabul etmişti. Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan ve 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılan Mark Chavez, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

DOKTORA AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR

Federal savcılığa göre, gözaltına alınanlardan biri olan Dr. Salvador Plasencia, Perry’ye tekrar tekrar ketamin sağladığını kabul etmeye hazırlanıyor. Hakkında dört farklı suçlamayla dava açılan Plasencia’nın, 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

NTV'nin aktardığına göre Variety’nin ulaştığı mesaj kayıtlarında, Plasencia'nın bir başka doktora, Perry için “Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?” şeklinde yazdığı öne sürülüyor. Ayrıca Plasencia’nın, Perry’e yasal yollardan ketamin verdiğini göstermek için soruşturma sırasında sahte bir tedavi planı hazırladığı iddia ediliyor.

“KETAMİN KRALİÇESİ” LAKAPLI İSİM SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Gözaltına alınan isimlerden biri olan ve “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen Jasveen Sangha ise kendisine yöneltilen metamfetamin ve ketamin bulundurma ile dağıtma suçlamalarını reddetti. Sangha'nın önümüzdeki Ağustos ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

Perry’nin ölümüyle ilişkilendirilen diğer üç isim — Erik Fleming, Kenneth Iwamasa ve Dr. Mark Chavez — ketamin temin etme suçlamalarını kabul etti.

PERRY’NİN SON ANLARINA DAİR DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Perry son anlarında asistanı Kenneth Iwamasa’dan “yüksek dozda ketamin” talep etti ve ardından jakuzinin hazırlanmasını istedi. Kısa süre sonra oyuncunun cansız bedeni jakuzide bulundu.

Ketamin, tıbbi kullanımda bazı ruhsal hastalıkların tedavisinde kontrollü olarak uygulanabiliyor ancak yüksek dozlarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Perry’nin ölümü, Hollywood'daki madde kullanımı ve ihmaller zinciri üzerine yeniden tartışmaları alevlendirdi.