'Friends' ve 'The Middle' dizilerinin oyuncusu Pat Finn hayatını kaybetti

“Friends”, “Seinfeld” ve “The Middle” dizilerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve doğaçlama sanatçısı Pat Finn, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Finn’in 2022’den bu yana kanserle mücadele ettiği ve pazartesi günü Los Angeles’taki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Pat hiç yabancıyla tanışmazdı; sadece henüz tanımadığı dostları vardı. Hayatını neşe ve coşkuyla dolu dolu yaşadı" denildi.

PAT FİNN KİMDİR?

Televizyon kariyerine 1995’te The George Wendt Show ile başlayan Pat Finn, aynı yıl Murphy Brown dizisinde de rol aldı. Seinfeld’de canlandırdığı Joe Mayo karakteriyle hafızalara kazınan Finn, Friends, The King of Queens, That ’70s Show ve House gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı. En çok ise The Middle dizisinde 2011–2018 yılları arasında sekiz sezon boyunca canlandırdığı Bill Norwood rolüyle tanındı.