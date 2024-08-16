Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Friends’in yıldızı Matthew Perry’nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle kitlelerce tanınan oyuncu Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

Kültür Sanat
  • 16.08.2024 09:30
  • Giriş: 16.08.2024 09:30
  • Güncelleme: 16.08.2024 09:38
Kaynak: Haber Merkezi
Friends’in yıldızı Matthew Perry’nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DepoPhotos

Dünyaca ünlü komedi dizisi Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

ABC News ve TMZ’nin haberlerine göre soruşturma kapsamında beş kişi gözaltına alındı. Basında çıkan haberlere dair polis tarafından başka bir açıklama yapılmadı.

Perry, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinin havuzunda tepkisiz halde bulunmuş, daha sonra olay yerinde öldüğü açıklanmıştı. Yapılan incelemelerde, ölüm sonrası kan örneğinde yüksek düzeyde ketamin bulunmuştu.

Tıp yetkilileri, popüler komedi dizisi Friends'in yıldızı Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklamıştı. Soruşturmada, oyuncunun vücudunda bulunan anestezik ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.

Perry'nin öldüğü sırada depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin tedavileri aldığı biliniyor.

BirGün'e Abone Ol