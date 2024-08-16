Friends’in yıldızı Matthew Perry’nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Dünyaca ünlü komedi dizisi Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

ABC News ve TMZ’nin haberlerine göre soruşturma kapsamında beş kişi gözaltına alındı. Basında çıkan haberlere dair polis tarafından başka bir açıklama yapılmadı.

Perry, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinin havuzunda tepkisiz halde bulunmuş, daha sonra olay yerinde öldüğü açıklanmıştı. Yapılan incelemelerde, ölüm sonrası kan örneğinde yüksek düzeyde ketamin bulunmuştu.

Tıp yetkilileri, popüler komedi dizisi Friends'in yıldızı Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklamıştı. Soruşturmada, oyuncunun vücudunda bulunan anestezik ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.

Perry'nin öldüğü sırada depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin tedavileri aldığı biliniyor.