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FSM Köprüsü'ndeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.06.2025 20:03
  • Giriş: 13.06.2025 20:03
  • Güncelleme: 13.06.2025 20:03
Kaynak: AA
FSM Köprüsü'ndeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı.

Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.

Kazada A.P, M.K, C.Ç. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.K, hastanede hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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