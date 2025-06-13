FSM Köprüsü'ndeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı.
Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.
Kazada A.P, M.K, C.Ç. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü M.K, hastanede hayatını kaybetti.
Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.