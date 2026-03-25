FT: Volkswagen İsrail için füze üretmeye başlayacak

İngiliz basın kuruluşu Financial Times’ın haberine göre şirket, İsrail’in ihtiyaç duyduğu füze ve hava savunma sistemleri parçalarının üretimi için, Demir Kubbe sisteminin üreticisi Rafael Advanced Defense Systems yetkilileriyle temas kurdu.

Haberde, Volkswagen’e ait Almanya’nın Osnabrück kentindeki fabrikasında üretime başlanması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre söz konusu plan, Çin ile artan rekabet ve elektrikli araçlara geçişte yaşanan yavaşlama nedeniyle kârları düşen Alman otomotiv sektörünün yeni arayışlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Aynı kaynaklara göre proje, Alman hükümetinin de desteğini almış durumda.

İŞTEN ÇIKARMALARA ÇÖZÜM

Planın hayata geçirilmesi için büyük çaplı bir yatırım gerekmediğini belirten kaynaklar, anlaşma sağlanması halinde üretimin 12 ila 18 ay içinde başlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan, yaklaşık 2 bin 600 işçinin çalıştığı Osnabrück fabrikasının kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu, söz konusu planın gerçekleşmesi halinde bu durumun tersine dönebileceği belirtiliyor.

Kaynaklar ayrıca, fabrikada çalışan işçilerin bu üretim sürecinde yer alıp almama konusunda kendi tercihlerini yapabileceklerini aktardı.

RAFAEL’İN AVRUPA PLANI

Haberde, Demir Kubbe üreticisi Rafael’in planın ilerlemesi halinde Almanya’da füze üretimine yönelik ayrı bir şirket kurmayı değerlendirdiği ifade edildi.

Şirketin, Rusya-Ukrayna savaşını da göz önünde bulundurarak Avrupa’daki diğer ülkelere hava savunma sistemleri satmayı planladığı kaydedildi.

VOLKSWAGEN REDDETMEDİ

Financial Times’a konuşan bir Volkswagen sözcüsü ise şirketin “çeşitli piyasa aktörleriyle” görüşmeler yürüttüğünü doğruladı ancak Osnabrück tesisinin geleceğine ilişkin “henüz somut bir karar alınmadığını” belirtti.