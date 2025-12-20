Fuarda akla takılanlar

Tuğçe ÇELİK

Bu yıl 42’ncisi düzenlenen Tüyap İstanbul Kitap Fuarı okurları ağırlamaya devam ediyor. Fuar alanına adım attığınızda ilk karşılaştığınız manzara stantlar değil, okul gezileriyle gelen çocuklar oluyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, kendilerine ayrılmış bir dinlenme alanı olmadığı için fuar girişinde yerlere oturuyor. Öğretmenleri eşliğinde yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen çocuklar, okuma kültürünün teşvik edildiği bir etkinlikte en temel fiziksel ihtiyaçların bile hesaba katılmadığını düşündürüyor.

Ayrıca fuar alanındaki yerleşim, okur dolaşımını doğrudan belirliyor. Küçük ve orta ölçekli yayınevleri çoğunlukla salonların kenar ya da son bölümlerinde konumlanmış durumda. Ana akslarda yoğunlaşan kalabalık büyük yayınevlerini görünür kılarken, bağımsız yayıncıların bulunduğu alanlara ulaşmak okurlar için ciddi bir efor gerektiriyor. Bu durum, küçük ve orta ölçekli yayınevlerinin büyük yayınevlerinin gölgesinde kalmasına yol açıyor.

Yerleşim tercihleri yalnızca teknik bir organizasyon meselesi olarak kalmıyor; yayıncılık alanındaki güç ilişkilerini de yeniden üretiyor. Büyük yayınevlerinin merkezde konumlanması, görünürlüğü satın alınabilir bir ayrıcalığa dönüştürürken, bağımsız ya da küçük ölçekli yayınevlerinin giderek geri plana itilmesine neden oluyor. Bu tablo, fuarın yayıncılık çeşitliliğini beslemekten çok, tekelleşme riskini artıran bir yapıya evrildiğini düşündürüyor. Fuar alanı, “paranız kadar varsınız” denilen bir mekâna dönüşürken, okur için de maliyetli bir deneyim hâlini alıyor.

Çocuklar ve gençler arasında Güney Kore kitapları, mangalar ve fantastik anlatılara yönelik ilgi fuarın en canlı başlıklarından biri. Fantastik ve grafik anlatıların yer aldığı stantlarda sürekli bir hareket var. Anime kostümüyle fuar alanında dolaşan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, kitap zevkini sorduğumda animeleri çok sevdiğini anlatıyor. Bu kısa karşılaşma, genç okurların edebiyatla kurduğu ilişkinin artık yalnızca metinle değil, çoklu görsel ve anlatı evrenleriyle şekillendiğini gösteriyor.

Bu ilgi yalnızca çocuklarla sınırlı değil. Fantastik romanlar ve suç kurguları, yetişkin okurlar arasında da yoğun ilgi görüyor. Bu türleri tercih eden okurlar, nedenini sorduğumuzda çoğunlukla “hoşuma gidiyor”, “keyif veriyor” gibi yanıtlar veriyor. Böylece okuma pratiğinin, içerikten ziyade duygusal ve kaçış odaklı bir deneyim olarak tanımlandığı görülüyor.

Yetişkin okurların ilgisinin yöneldiği bir diğer alan ise kişisel gelişim kitapları. Bu stantlarda da dikkat çekici bir yoğunluk var. Genç bir kadın okur, bu tür kitapları tercih etme nedeni sorulduğunda stresini attığını, gündelik sorunları bir nebze de olsa unuttuğunu ve kendisini geliştirdiğini anlatıyor. Bu yaklaşım, kitapla kurulan ilişkinin giderek terapi, rahatlama ve bireysel iyilik hâli arayışıyla iç içe geçtiğini düşündürüyor.

Fuar alanında konuştuğumuz bir coğrafya öğretmeni ise Tüyap’a yakın bir okuldan yaklaşık 100 öğrencisiyle geldiğini anlatıyor. Şiir kitapları aldığını ve 6 kitaba 1200 TL harcadığını aktarıyor. Öğrencilerin kitaplara ilgisinin olduğunu vurgulayan öğretmen, buna rağmen tercih edilen kitapların içeriği ve faydası konusunda çekincelerini dile getiriyor. Fantastik ve popüler türlerin ortaokul ve lise öğrencilerinin zihin dünyalarına ne ölçüde katkı sunduğunun tartışmalı olduğunu, öğrencilerin daha çok faydası sınırlı kitaplara yöneldiğini söylüyor. Bu değerlendirme, okuma alışkanlığı ile nitelikli içerik arasındaki mesafeyi de görünür kılıyor.

Ulaşım, fuar deneyimini zorlaştıran bir başka başlık. Kendi aracıyla gelen ziyaretçiler 200 TL otopark ücreti ödemek zorunda kalıyor. Toplu taşıma kullananlar için ise uzun mesafe ve trafik yoğunluğu, maliyet görece düşük olsa bile yorucu bir yolculuğa dönüşüyor.

Fuar alanında çay ya da kahve içmek isteyenleri de benzer bir tablo karşılıyor. Bu alanlara dışarıdan yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmiyor. Dinlenmek isteyen ziyaretçiler, ayrılan alanları ancak para harcayarak kullanabiliyor. Fuardaki bir kafede bir fincan espresso 250 liradan satılıyor. Böylece kitapla kurulan ilişki, yalnızca zihinsel değil, ekonomik bir eşiği de aşmayı gerektiriyor.

Tüm bu deneyim, İstanbul Kitap Fuarı’nı yalnızca bir yayıncılık etkinliği olarak değil, kamusal bir kültür mekânı olarak yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. Çocukların yere oturduğu, bağımsız yayınevlerinin geri plana itildiği, ulaşımın ve temel ihtiyaçların maliyetli hâle geldiği bir ortamda tek başına kitaba erişim anlamlı gelmiyor. Kültürle kurulan temasın kimler için mümkün olduğu ve bu alanın kimleri dışarıda bıraktığı sorusu, bu fuarda daha da belirginleşiyor.

KİM NE DEDİ?

Kor Kitap’tan Olcay Geridönmez: Ginko Kitap olarak Kor Kitap, Ginko Çocuk ve Ginko Bilim, Weşanen Sor ve Manos markalarıyla fuara 2023’te küçülmüş metrekarelerle ve yer değişikliğiyle stant açtığımız son bir deneme yaptık. Ama anlamlı bir sonuç alamadık. Fuarın metrekare ücretlerinin ve diğer giderlerinin çok yüksek olması ve buna eklenen fuar şirketinin fiyat politikası, yayınevi olarak fuara katılımımızı imkânsız kılıyor. En az 200 bin TL’lik bir masrafla katılmak, ancak iki katı bir ciro yapabilmeyi gerektiriyor ki buna ulaşmak günümüz ekonomik koşullarında mümkün görünmüyor.

Zaten büyük ekonomik güçlüklerle mücadele eden, birçoğu kapanma noktasına gelen küçük ve orta ölçekli yayıncılar, altından kalkılamaz hale gelen maliyetler bunun temel sebebi. Herhangi bir iş fuarıyla aynı ticari yaklaşımla pazarlanan stantlar nedeniyle İstanbul Kitap Fuarı’nın genel görünümü de yıllar içerisinde değişti, büyük yayıncıların hemen her salonda kapladığı alanlar, küçük ve orta ölçekli yayıncıları uzak köşelere, salonlara çekilmek zorunda bırakırken okurun buluşacağı kitap çeşitliliğini eksiltti. Okurların yazarlarla doğrudan iletişim kurabildiği etkinliklerin niteliği de bundan etkilendi. Eğitim yayıncılığının hissedilir artışı fuarın bir kültür festivali özelliğinin aleyhine işliyor. Yayıncılığı salt ticari faaliyet olarak görmeyen bir yayınevi olarak okurlarımızla buluşmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz.

Ayrıntı Yayınları’ndan İlbay Kahraman: Kitap fuarına son üç yıldan beri katılmıyoruz; bunun çeşitli nedenleri var. Fuara ilk yıldan itibaren katılan bir yayıneviyiz. Bu süreçte fuar yöneticilerine bazı eleştiriler yönelttik ve bunlar dikkate alınmadı. İlk eleştirimiz çocuk katılımcılara ilişkindi. Çocukların dinlenebileceği, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri (yetişkinlerin tuvaletlerini kullanıyorlar) ve yiyecek ihtiyaçlarını makul bir fiyata giderebilecekleri yerler tahsis etmelerini ve bu sorunlara çözüm getirmelerini istedik. Yüzümüze ‘haklısınız’ demelerine karşın çözüm getirmediler. Çocuklar yerlerde süründüler ve parası olanların yemek yediği yoksulların seyirci kaldığı bir durum sergilendi. Aynı şey çocuk kitaplarının alımında da kendini gösterdi. Fuar yöneticileri 200-300 bin çocuk ziyaretçinin fuara getirildiğini göğüslerini gererek söylemelerine rağmen sorunları aynı açık yüreklilikle çözemediler. Fuar katılım ücretlerinde de benzeri bir yaklaşım söz konusudur. Fuara bir haftalık katılım ücretiyle herhangi bir AVM’de bir ay bir dükkân kiralayabilirsiniz. Bu politika firmanın düzenlediği diğer fuarlar için geçerli olabilir; ama adı kitapla özdeşleşmiş bir fuar firmasının bu konuda daha duyarlı olması beklenir. Kaldı ki son yıllarda katılımcı ve katılımcıların aldığı kitap sayısında da ciddi bir düşüş var. Türkiye’deki kitap fuarları daha çok satışı esas alan bir anlayışa sahiptir. Okuyucuyla, yazarla, çevirmenle, tasarımcıyla iletişim kurmak öncelikli değildir. Bu da giderek fuarlara ilgiyi azalttı. Fuara katılan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler her yıl fuarı zararla kapatmaktaydı. Bizim yaptığımız biraz da onların duygularına tercüman olmaktı.

Doğu Kitabevi’nden İbrahim Horuz: Doğu Kitabevi olarak beş yıldır fuara katılmıyoruz. Tüyap ve stant fiyatları yüksek olduğu için artık katılamıyoruz. Ortalama küçük bir standın maliyeti Tüyap yer ve stant beraber 100 bin TL'ye çıkıyor. Katılanlar da -bir düzine büyük yayınevi dışında- sattıkları kitabın parasını Tüyap'a bırakarak ayrılıyorlar. Geçen yıl temsili olarak Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) standıyla katıldık. Bu durumda bile YAYKOOP olarak 120 bin TL zarar ettik. Bu yıl 50 üyemizden ancak birkaç yayınevi fuara katılabiliyor.

Epsilon Yayınevi’nden Aslı Tunç: Fuarın ilk haftası beklentilerimizin üzerinde bir ilgi gördü. Geçen yılki fuarın ilk hafta sonu ile bu yılı karşılaştırınca adet bazında ciddi bir büyüme yakaladığımızı söylemek mümkün. Bu büyüme, yayın grubunun tüm markaları için geçerli. Dolayısıyla genel anlamda ilginin geçen yıla göre yüksek olduğunu söylemek mümkün. En fazla ilgi gören türler çocuk ve gençlik kitapları oldu. Dünya çapında en çok sevilen, en çok okunan çocuk kitabı yazarlarından Jeff Kinney’nin Saftirik serisinin 20. kitabı için İstanbul’a gelmesi ve fuarda okurlarıyla buluşması da coşku yarattı. Yayınevleri için her geçen yıl fuar maliyetlerinin yarattığı yük artıyor. Fuarda varlığını sürdürmeye çabalayan yayıncılar için bu yükü hafifletecek şey fuara daha fazla okurun gelmesi. Fuarın ve etkinliklerin en iyi şekilde tanıtılması, farklı mecralarda duyurulması çok önemli. Diğer taraftan ilk defa kendi dönemi dışında, aralık ayında gerçekleşen bir fuar oldu. Öngörülemeyen hava koşullarını ve fuarın İstanbul’un ulaşılması zor bir noktasında konumlandığını düşündüğümüzde tüm yayıncılar gibi endişelerimiz vardı. Ayrıca aralık ayının kitap fuarı için geç bir tarih olduğunu düşünüyorum.

Papirüs Yayınları’ndan Alpay Batur: Fuar, okuyucuyla yayınevlerini bir araya getirme amacıyla ortaya çıktı. Bahsettiğimiz konu herhangi bir ürün değil kitap. Kitabın ticari yanlarının yanı sıra dert ettiği meseleler var, her kitabın bir hikâyesi, sorumlulukları var. Kitap fuarlarının da hem okuyucunun kitaplara kolay ulaşmasını hem de yayıncıya belli avantajlar sağlaması gerekiyor. Tüyap’ta yayıncıya yansıyan maliyetler artık kontrol edilebilir olmanın çok üzerine çıktı. Fuara katılmak bizim için çok ciddi bir maliyete dönüştü. Dolayısıyla kitap fuarına katılamıyoruz. Bizim gibi çok sayıda yayınevi de var. Bundan dolayı mutsuzuz ve okuyucularımız açısından da büyük bir mağduriyet var. Hatta bu mesele okuyucu ve yayıncı arasında bir soruna dönüşüyor. Bunlar tekelleşmenin yansımaları gibi geliyor. Haliyle fuara giden nitelikli okuyucu sayısının da her yıl düştüğünü gözlemliyoruz. Fuar alanı şehrin çok dışında, ulaşım çok zor. Bu da nitelikli okuyucu dediğimiz kitlenin fuara ulaşmasında ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunların tümünü bir araya getirdiğinizde Tüyap Kitap Fuarı bizim açımızdan anlamlı bir eylem olmaktan çıktı. Bununla ilgili umarım ilerleyen yıllarda çözümler bulunur ve tekrar okuyucularımızla bir araya geliriz.

Kutlu Yayınevi’den Gökbey Uluç: Kitaplar fuarda olmasına rağmen ucuz değil, kitabevlerinden, internetten pek farkı yok. Fark olması için fuarın giderlerinin çok aşağıda olması gerekiyor. Ancak her yıl maliyet artıyor. Bu yıl da çok arttı. Buraya 140 bin TL’lik harcama yaptık. Dolayısıyla 140 bin TL’lik maliyeti karşılayacak bir satış gerekiyor. Bu nedenle yüksek indirimlere gidemiyoruz. Dolayısıyla giderlerin azaltılmasından yanayım. Öğretmenler öğrencileri getiriyor, peşlerine takıyor. Öğrenci buradan bir kitap beğendiğinde onu hemen geri bırakmasını istiyor. Öğrenciyi oradan oraya sürüklüyor. Şimdi böyle olunca ne fuarın bir anlamı var ne de çocuğa bir katkısı var. Özellikle ilkokul, ortaokul seviyesindeki öğrenci grupları için söylüyorum. Okurlar için ulaşım da büyük bir sorun. Pendik'ten birisi cesaret edip buraya kalkıp gelecek mi mesela? Fuarda çalışan giderimiz var, nakliye masrafları var. Kitap fuarı tek seferlik ve nakliye masrafımız oldukça yüksek. Oysa kitabevinde nakliye gideri yok. İnternetten satış yapınca da yüksek nakliye giderleri yok. Standımızın alanı 21 metrekare. Stant yaptırma, reklam giydirme, ustanın gelmesi hepsi 140 bin TL tuttu. Tabii günlük giderlerimiz de var. Bu sorunların çözülmesini umuyoruz.

İmam Rıza Dergâhı Yayınları’ndan Zeynel Demir: Her geçen yıl ilgi beklentimizin daha da altında oluyor. Ekonomik kriz de belki etkendir ama toplumun okumaktan uzak durması da söz konusu olabilir. Fuarda alanımız 21 metrekare. Maliyeti yaklaşık 130 bin TL, bu sadece fuar alanı, Tüyap’a ödenen rakam. Buraya özel stant yaptırdık onunla beraber 200 bin TL’yi buluyor. Katılma amacımız ne reklam ne prestij. Sadece bu rengin fuarda bulunması için buradayız. Çünkü fuarda Aleviliğe dair bir şey yok. 200 bin TL’lik kitap satarsak masrafımızı çıkardık gibi düşünüyoruz ama 200 bin TL’lik kitabı hediye etmiş olacağız, sermayeden eriteceğiz yani. Maliyetler konusunda devletin bir şeyler yapması gerekiyor. Kitabın okuyucuya ulaşması gerek, bunun için de maliyetlerin düşürülmesi lazım. Hatta bana kalırsa ücretsiz olmalı. Fuarda eşitlik de yok. Mesela büyük bir yayınevi birkaç çevrede birkaç ada parsel alırken başka bir yayınevi fuara katılamıyor bile. Bu eşitsizlikler mutlaka giderilmeli. Toplumun kendisine gelmesi için okuması, bilinçlenmesi gerekiyor. Doğru, temiz bilginin insanlara ulaşması lazım. Toplumlar hak ettiği gibi yönetilir. Bir toplum cahilse yöneticiler cahilleşir. Bir toplum bilinçsizse bilinçsiz insanlar bilinçsiz insanları seçerler. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

Khalkedon Yayınları’ndan Hakan Tanıttıran: Yaklaşık 10 yıldır fuara katılmıyoruz. Masraflar ve stant kiraları bizi aşıyor. Pek çok yayınevinin bu nedenlerle fuardan çekildiğini biliyorum. Aslında fuar endüstriyel üretim yapan yayınevlerinin katıldığı bir şova dönüştü. Son dönemde kitapların birim maliyeti aşırı arttı. Yayınevlerinin sırtına yüksek enflasyonun yarattığı büyük bir vergi yükü bindi. Döviz kurlarındaki artış, yurtdışı telifleri, kâğıt, matbaa masrafları gibi kalemlerde aşırı yükselişe neden oldu. Okurların yoksullaşması da alım gücünü etkiledi. Bugün yetişkin kültür yayınlarında yüzde 25 kayıp var. Bu çok büyük bir düşüş. Sermayesi güçlü olan, telif verebilen yayınevlerinin fuara katılması da mümkün oluyor. Dünyadaki fuarlarda çevirmen, yazar, yayıncı, okur ve ajanslar buluşuyor, onlara katılmayı tercih ediyoruz. Editörün, yayınevinin, çevirmenin stant arkasında kitap satmaya çalıştığı fuarlara katılmıyoruz. İşgücümüz de ekonomimiz de buna uygun değil.

Çikolata Yayınları’ndan Cihan Keçeci: Fuarda şenlik havası yok. Sadece imza ya da yazar buluşmaları değil de çocuklar için özel alanların olması daha iyi olurdu. Çocuklara yönelik tiyatro oyunları, eğlenceli bilim tarzında programlar, içinde bilim barındıran etkinlikler olmalıydı. Çocukları daha çok çekebileceğimiz bir ortam yok. Okulların buraya gelmesi iyi tabii ama çocuklarımız fuar gezmeyi bilmiyor. Öğretmenlerimiz de bilmiyor. Çünkü direkt çocuk ne isterse onu alıyor ve daha sonra almak istediği bir şey olursa alamıyor. Çünkü parasını harcamış oluyor. Çocuklar çok cüzi harçlıklarla fuara geliyorlar. Bu noktada öğretmenler çocuklara fuarı önce gezip ne alacağına karar verip sonra alım yapmasını anlatabilir. Ancak yıllardır bununla ilgili bir gelişme kaydedemedik. Özellikle erkek çocukların yüzde 90'ı futbolcu kitabı almaya geliyor, Ronaldo'dur, Messi'dir, Arda Güler'dir. Arkadaş ortamında ne görürlerse onu almak istiyorlar. Oysa öğretmenler ya da aileler çocukları, gelişimini destekleyecek eserlere yönlendirmeli. Hatta bu eğitimin içerisine dâhil edilmeli. Fuar alanına gelirken büyük sıkıntı çekiyoruz. Stant, kira bedeli, personel masrafı derken maliyet aşırı yükseliyor. Popüler kültürle alakamız olmadığından küçük bir okur kitlemiz var, dolayısıyla büyümemiz de pek mümkün olmuyor. Stant ücretleri çok yüksek olduğu için yayınevleri kazandıklarını da fuar firmalarına bırakmak zorunda kalıyor. Bunun değişmesini bekliyoruz ama her yıl katlanarak artıyor.