Fuat Çapa: "Galatasaray maçında tek endişemiz hakem yönetimi"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’la oynayacakları karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Çapa, hem takımın mevcut durumuna hem de deplasmandaki hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Çapa, Galatasaray’a karşı bugüne kadar puan alamamalarının bu maça ayrı bir önem kattığını belirterek, “Her karşılaşma bizim için kıymetli. Ancak Süper Lig’e çıktığımız günden bu yana Galatasaray’dan puan alamadık. Bu nedenle Cuma günü oynayacağımız maçın farklı bir anlamı var. Son haftalardaki gelişimimizi dikkate aldığımızda, bu kez maçtan puanla dönebileceğimize inanıyorum” dedi.

“ODAK NOKTAMIZ SAHA İÇİ PERFORMANS”

Galatasaray deplasmanında yalnızca oyuna konsantre olmak istediklerini vurgulayan Çapa, geçen sezon yaşanan tartışmalı pozisyonlara da işaret etti:

“Geçen sezon haksız bir faulden yediğimiz üçüncü gol hafızamızda. Oyunsal olarak iyi bir performans ortaya koymuştuk. Biz sahaya çıkıp oyunumuzu oynamak istiyoruz.

Hakem kararlarının oyunun önüne geçmediği, saha içi dinamikleriyle belirlenen bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Son günlerde hakem konusu sıkça gündeme geldi. Açıkçası bu maç özelinde bizi düşündüren tek konu maçın yönetimi. Galatasaray’ın oyun kalitesine saygı duyuyoruz, saha içinde daha iyi olan kazanır. Bizim tek beklentimiz, geçmişte yaşadığımız olumsuzlukların tekrar etmemesi.”

“YERLİ OYUNCU BULMAK ZORLAŞIYOR”

Hem lig hem de Avrupa maçları nedeniyle yoğun bir takvime girdiklerini söyleyen Çapa, kadro planlaması ve transfer sürecine ilişkin de konuştu:

“Önümüzde ligde Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe ile zorlu üç maç var. Avrupa kupalarında da iki kritik mücadele bizi bekliyor. Hedefimiz grubu ilk 8 içinde tamamlamak. Ayrıca transfer dönemi başlamadan oynayacağımız Süper Kupa karşılaşması var. Bu süreçte sakat oyuncuların dönüşü belirleyici olacak.

Ntcham ve Satka’nın kısa sürede takıma katılmasını bekliyoruz. Coulibaly’nin durumu belirsiz, ancak AEK maçına yetiştirmek için çaba gösteriyoruz.”

Çapa, transfer planlamasında yerli oyuncu bulmanın en büyük problemlerden biri olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yabancı oyuncu alternatifleri fazla ama yerli oyuncu havuzu dar. Sadece bugün için değil, gelecek sezonlar için de yerli oyuncu sayımızı ve niteliğini artırmamız şart. İlk 5 hedefi koyduğumuz için talip olduğumuz isimlerle diğer kulüpler de ilgileniyor.

Tercihlerde maddi şartlar önemli hâle geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’la ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Bu nedenle projelerimizi ve hedeflerimizi doğru şekilde anlatarak oyuncuları ikna etmeye çalışacağız. Doğru planlamayla aradaki farkı kapatmayı amaçlıyoruz.”