Fuat Ergin'den kayyum atanan belediyelerde sahne alan rapçilere tepki: "Soytarılar"
Rap müzisyeni Fuat Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyum atanan belediyelerin düzenlediği konserlerde sahne alan rapçilere "Hip hop’un vücudunda parazitsiniz" diyerek tepki gösterdi.
Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen rap müzisyeni Fuat Ergin, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla kayyum atanan belediyelerin çatısı altında konser veren rapçilere tepki gösterdi.
"MENFAATİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNEMEYEN GASPÇILARSINIZ"
Ergin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kayyum atanan belediyelerde konsere çıkan, yandaş medyaya güle oynaya röportaj veren, ülkeyi bu hale sokanlarla kolkola giren soytarılardan utanıyorum… Siz rapçi değil kendi menfaati dışında hiçbir şey düşünemeyen gaspçılarsınız."
Fuat Ergin'in paylaşımının tamamı şöyle:
Kayyum atanan belediyelerde konsere çıkan, yandaş medyaya güle oynaya röportaj veren, ülkeyi bu hale sokanlarla kolkola giren soytarılardan utanıyorum… Siz rapçi değil kendi menfaati dışında hiçbir şey düşünemeyen gaspçılarsınız….. Hip hop'un vücudunda parazitsiniz.