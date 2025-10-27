Fuat Ergin'den kayyum atanan belediyelerde sahne alan rapçilere tepki: "Soytarılar"

Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen rap müzisyeni Fuat Ergin, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla kayyum atanan belediyelerin çatısı altında konser veren rapçilere tepki gösterdi.

"MENFAATİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNEMEYEN GASPÇILARSINIZ"

Ergin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kayyum atanan belediyelerde konsere çıkan, yandaş medyaya güle oynaya röportaj veren, ülkeyi bu hale sokanlarla kolkola giren soytarılardan utanıyorum… Siz rapçi değil kendi menfaati dışında hiçbir şey düşünemeyen gaspçılarsınız."

Fuat Ergin'in paylaşımının tamamı şöyle: