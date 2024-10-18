Fuat Keyman hayatını kaybetti

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten ve uluslararası ilişkiler bölümünde ders veren Keyman, Türkiye ve dünya siyasetine dair yaptığı yorumlarla tanınıyordu.

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Fuat Keyman yükseköğrenimini 1981 yılında, yüksek lisansını ise 1983 yılında ODTÜ’de tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Keyman, 2002 yılına kadar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. Ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı. Fuat Keyman, son olarak Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu ve uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.