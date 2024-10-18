Fuat Keyman kimdir? Fuat Keyman'ın hayatı ve kariyeri

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Fuat Keyman kanser hastalığı sebebiyle yaşamını kaybetti. Türkiye ve dünya siyasetine dair yaptığı yorumlarla tanınan akademisyen hakkında Fuat Keyman kimdir sorusu Fuat Keyman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Fuat Keyman kimdir? Fuat Keyman'ın hayatı ve kariyeri.

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Emin Fuat Keyman 1958 Ankara doğumlu uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyendir. Evli ve iki çocuk sahibi, İstanbul Politikalar Merkezi yöneticisi ve Sabancı Üniversite rektör yardımcısı olan Fuat Keyman 18 Ekim 2024'te kanser hastalığı sebebiyle yaşamını kaybetti.

FUAT KEYMAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Fuat Keyman yükseköğrenimini 1981 yılında, yüksek lisansını ise 1983 yılında ODTÜ’de tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler vae karşılaştırmalı politika alanında doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Keyman, 2002 yılına kadar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. Ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı. Fuat Keyman, son olarak Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu ve uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.

FUAT KEYMAN'IN MAKALELERİ

Akademik kariyeri boyunca Fuat Keyman'ın kaleme aldığı makalaler şu şekilde: