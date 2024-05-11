Fuat Koku Sitesi'nde yakınlarını kaybeden depremzedeler, İnsan Hakları Anıtı önünde: "Biz adalet aramaktan acımızı yaşayamıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya’da annesini, kız kardeşini, abisini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, Konur Sokak’taki İnsan Hakları Anıtı önünde adil yargılama ve adalet talebiyle eylem yaptı. Kaya, “Adil bir yargılanma istiyoruz çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, tekrar benzer acıları yaşamak istemiyoruz” dedi. Kaya’ya depremde oğlunu kaybeden Sema Olukpınar da destek verdi. Olukpınar, "Suçluların cezalarını almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Biz adalet aramaktan acımızı yaşayamıyoruz" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Antakya’daki Fuat Koku Sitesi’nde 65 kişi yaşamını yitirdi.

Sitede yaşayan annesini, kız kardeşini, abisini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, Konur Sokak’taki İnsan Hakları Anıtı önünde adil yargılama ve adalet talebiyle eylem yaptı. Adalet nöbetini Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi’nde başlatan Kaya, bu kez İnsan Hakları Anıtı önünden adalet çağrısında bulundu. Kaya'ya aynı sitede yaşayan ve depremde 9 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Sema Olukpınar da destek verdi.

“BU BÖLGE SIKINTI”

Döne Kaya ve beraberinde adalet çağrısında bulunan ve depremzede yakınlarını kaybeden kişilerin eylemine sivil polisler tarafından izin verilmedi. Bir polis memuru, “Burada hiçbir eyleme izin verilmiyor. Sizi anlıyoruz ama burası yeri değil. Bunun için valilikten izin almanız gerekiyor. Bu bölge sıkıntı, sokağın girişinde oturun. On metre geride yapın” dedi.

Kaya ise polislere, “53 bin insan kaybettik depremlerde. Belediyeler hâlâ dava dosyalarına dahil edilmedi. İmzaları belediyeler attı. Çalışanlar hâlâ dosyada yok. Adliye önü resmi kurum dediğiniz için buraya geldim” diye yanıt verdi.

“TEKRAR BENZER ACILARI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

Elinde, üzerinde “Adalet İstiyoruz” yazılı olan yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı dövizleri göstererek anıt önünde açıklama yapan Kaya, "Henüz adil bir yargılanma gerçekleşmedi. Bizleri müteahhit, yapı denetim, inşaat sektörü üçlemesi arasında bırakıyorlar. Bizler kamu personellerin de yargılanmasını istiyoruz. Ancak hiçbir dosyada kamu personelleri müdahil edilmedi. Bir duruşma dahi gerçekleşmedi. Adil bir yargılanma istiyoruz çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, tekrar benzer acıları yaşamak istemiyoruz. Hiçbir ülkede 53 bin insan depremden ölmedi. Dava sürecinin hızlanmasını istiyoruz. O bölgeyi imara açanların, belediye çalışanlarının yargılanmasını istiyoruz. Ailemizi altıncı gün kendi imkanlarımızla çıkardık" dedi.

“SUÇLULARIN CEZALARINI ALMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Depremde 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Sema Olukpınar ise “Suçluların cezalarını almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Biz adalet aramaktan acımızı yaşayamıyoruz" diye konuştu.

Kaya ve Olukpınar, eylemlerini anıt önünde oturarak sürdürdü.