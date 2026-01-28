Fuat Oktay ile Hakan Fidan'ın ekibi arasında gerginlik iddiası: Fuat Oktay'dan yanıt

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda birçok ülkeyle yapılan ikili anlaşmaların görüşüldüğü son iki toplantı oldukça gergin geçti.

DW Türkçe'nin haberine göre aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Komisyon Başkanı Fuat Oktay, son toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcılarını ve bakanlık bürokratlarını sert bir üslupla uyardı.

"DİPLOMATİK KONUŞUYORSUNUZ, KAFAMDA BİR ŞEY OLUŞMADI"

Habere göre Oktay, özellikle ekonomik ve askeri çerçevedeki ikili anlaşmalar hakkında komisyona yeterli bilgi verilmediğini savundu ve bürokratlardan detaylı izahat istedi.

Bakan yardımcısının verdiği bilgilerin ardından ikna olmayan Fuat Oktay, bürokratlara şu sözlerle yüklendi: "Anlattıklarınızdan benim kafamda hiçbir şey oluşmadı. Buraya hazırlıksız geliyorsunuz ve diplomatik konuşuyorsunuz. Çalışmaların burada izah edilemiyor oluşunda anlayışlı olmam.

MUHALEFETİN TALEBİNE RET

Toplantıdaki gerilim üzerine muhalefet milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bizzat komisyona gelerek bilgi vermesini önerdi.

Ancak kendi partisinin bakanlık bürokratlarını sertçe eleştiren Oktay, bu talebe karşı çıktı ve "Bakan yardımcısı bakanı temsil eder" yanıtını verdi.

FUAT OKTAY'DAN YANIT: "ERDOĞAN'IN EKİBİYİZ"

İddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fuat Oktay, komisyon toplantısında bahsedildiği gibi bir durumun söz konusu olmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Oktay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dış menşeli bir medya kuruluşunun haberi kaynak gösterilerek özellikle bazı çevrelere ait basın yayın organlarında yer verilen TBMM Dışişleri Komisyonumuz ile Dışişleri Bakanlığı arasında yaşandığı iddia edilen haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir.

Dışişleri Bakanımız, ilgili Bakan Yardımcılarımız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Komisyonumuza her zaman çok kıymetli katkılar vermektedirler.

Muhalefet dahil bütün Komisyonumuz her fırsatta kendilerine takdir ve teşekkürlerini iletmiştir.

Küresel ve bölgesel alanda çok kritik günlerden geçerken, Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum...

Dışişleri Bakanımız ile ilişkimiz sadece mesai arkadaşlığı ile sınırlı değil, kadim bir dostluğa dayanır.

Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyiz. Farklı beklentiler içerisinde olanlara sesleniyorum:

"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ!""