Fuat Saka, dünyanın ilk "Göç" senfonisiyle Köln’de

Usta sanatçı Fuat Saka’nın bestelediği dünyada göçü konu alan ilk senfoni “Karanlık Sular”ın Almanya prömiyeri Köln’de 5 Temmuz Cuma akşamı Köln’de yapılacak. “Göç”ü bir senfonin ana teması yaparak bir ilke imzasını atan Fuat Saka, “Dünya çapında milyonlarca insanın kaçak durumda. Evlerini, vatanlarını, çoğu zaman sevdiklerini ve hatta kendi hayatlarını kaybediyorlar. Göçü ilk elden deneyimlemiş biri olarak, kaçışın yarattığı travmaları evrensel dile tercüme etmeye çalıştım. Tercüme etmek ve acıyı paylaşmak için müzik. Bu senfonide yalnızca acı ve üzüntü değil, cesaret ve umut da yerini buluyor“ diyor.

Usta sanatçı Fuat Saka’nın bestelediği dünyada göçü konu alan ilk senfoni “Karanlık Sular”ın Almanya prömiyeri Köln’de 5 Temmuz Cuma akşamı Köln’de yapılacak.

Kültürden Sorumlu Federal Devlet Bakanı Claudia Roth’un himayesinde, Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Alanya Kültür Forumu işbirliğiyle gerçekleştirilecek konserde Fuat Saka ile İstanbul ve Atina’dan gelecek olan ekibi, Köln Senfoni Orkestrası (Gürzenich Okrestrası) eşliğinde sahneye çıkacak.

Fuat Saka’nın son yıllarda denizlerde boğularak yaşamını yitiren binlerce göçmenin anısına “Karanlık Sular” (Dark Waters) adını verdiği senfoni ilk olarak Haziran 2022’de İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle icra edilmişti. Köln Filarmoni Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserde orkestra Almanya’nın en genç kadın şeflerinden Ustina Dubitsky tarafından yönetilecek.

REKER'DEN AÇIKLAMA

Konserin Almanya’nın en çok göç alan metropollerinden Köln’de gerçekleştirilmesi kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker’den kaynaklanıyor. İstanbul’daki konseri “onur konuğu” olarak izleyen Reker, Avrupa prömeriyerini gerçekleştirilmesi için Fuat Saka ve göç senfonisini Köln’e bizzat davet ederken, şunları söylemişti:

“Göç üzerine bu çok etkili senfoni Köln’ü de ilgilendiriyor. Avrupa’da göç ve barış içinde birlikte yaşamı en iyi temsil eden az sayıda metrolden biri de bizim şehrimizdir. Bu daveti için mevkidaşıma şükran duyuyorum ve bu harika eseri nağmelerinin Köln’de de dinlenebilecek olmasından dolayı çok memnunum.”

Yaşamının büyük bölümünü Datça’da geçiren usta müzisyen Fuat Saka’nın bestelediği, büyük orkestra için düzenlemesi de Atinalı müzisyen Vangelis Zagrafas tarafından gerçekleştirilen Göç Senfonisi’nin Köln’deki icrasına Atina’dan Zaharias Sypridakis Girit kemençesiyle, İstanbul’dan da Cihan Yurtçu da kavalıyla eşlik edecek. Şarkıları da Fuat Saka ve Atinalı sanatçı İonna Forti seslendirecek.

Ege Denizi’nin iki yakasından sanatçıların ve Almanya’dan 135 yıllık Gürzenich Orkestrası’nın katılımıyla gerçekleştirilecek konser, Türk-Yunan ve Alman ortak çalışmasını olduğuna işaret eden Fuat Saka da yaşamının 20 yılını siyasi mülteci ve göçmen olarak Almanya’da geçirmiş ve dönemde Almanya vatandaşlığını almıştı.

SAKA: YALNIZ ACI VE HÜZÜN DEĞİL, CESARET VE UMUT DA VAR

“Göç”ü bir senfonin ana teması yaparak bir ilke imzasını atan Fuat Saka, “Dünya çapında milyonlarca insanın kaçak durumda. Evlerini, vatanlarını, çoğu zaman sevdiklerini ve hatta kendi hayatlarını kaybediyorlar. Göçü ilk elden deneyimlemiş biri olarak, kaçışın yarattığı travmaları evrensel dile tercüme etmeye çalıştım. Tercüme etmek ve acıyı paylaşmak için müzik. Bu senfonide yalnızca acı ve üzüntü değil, cesaret ve umut da yerini buluyor“ diyor.

Senfoni beşi entrümental olmak üzere on parçadan oluşuyor. Bunlardan biri “Nereye göçer gider nereye, Karagözlüm?” sözleriyle başlayan bir ağıt. Sanatçı bu hüzünlü parçayı 1960’lı yılların başında Almanya’ya göç ettikten sonra, burada genç yaşta yaşamını yitiren abisi Sürap Saka’nın anısına ithaf etmiş.

Göç Sefonisi için biletler aşağıdaki link üzerinden alınabilir:

https://www.guerzenich-orchester.de/de/programm/dark-waters/1239