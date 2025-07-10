Fuat Uğur "Babasını devreye soktu" iddiasına açıklık getirdi: "Bahsettiğim isim Fahrettin Altun değil"

Fahrettin Altun'un, İletişim Başkanlığı görevinden alınıp Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na (TİHEK) atanması gündemdeki yerini koruyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen TV 100 yazarı Fuat Uğur, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Uğur, ismini vermediği bir ismin "görevden alınmamak için devreye babasını soktuğunu" iddia etti. Babasının ise "Benim oğlum çok mücadele etti" dediğini aktardı.

Fuat Uğur, sosyal medya paylaşımında, "İnsanın görevden alınmamak için devreye babasını sokması, yeni gelene askıntı olması çok ayıp. "Benim oğlum çok mücadele etti" Ne mücadele verdi merak ediyorum. Gerçek şu; Yönetemedi. Büyük açık var" ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur'un söz konusu paylaşımında bahsedilen kişinin Fahrettin Altun olduğu yorumlandı.

Ancak Fuat Uğur, yeni bir açıklama yaparak "Bahsettiğim kişi Fahrettin Altun değil" dedi.

Bahsettiğim kişi Fahrettin Altun değil. — Fuat Uğur🇹🇷 (@FUATUGUR) July 10, 2025

Gazeteci Seyhan Avşar ise, "Öğrendiğim kadarıyla oğlunun görevde kalması için çaba sarf eden isim TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın babası" paylaşımını yaptı.

Avşar, "Baba Sobacı Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'nde siyasete devam etti. 1999 yılındaki seçimlerde Fazilet Partisi Tokat Milletvekili seçildi. Oğlunun görevden alınacağını duyunca ise Cumhurbaşkanı ile konuştuğu iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

Öğrendiğim kadarıyla oğlunun görevde kalması için çaba sarf eden isim TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın babası.

Baba Sobacı Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'nde siyasete devam etti. 1999 yılındaki seçimlerde Fazilet Partisi Tokat Milletvekili… https://t.co/OBnsiKspSK — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) July 10, 2025

Öte yandan halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da Fahrettin Altun'un görevden alınmasıyla ilgili kulisleri köşe yazısında paylaştı.



Saymaz, yazısında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün görevinden alınarak, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na getirildi. Bu, tenzili rütbe ve kenara çekilmek demek. İddiaya göre Altun, Viyana Büyükelçiliği ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölünmesi halinde Kültür Bakanlığı’nı istedi. Ancak bu isteği geri çevrildi. Altun da 'O halde hiçbir görev almayayım' dedi. Erdoğan, yıllardır kendisine sadakatle çalışan Altun’u sistemin dışına atmadı" ifadelerini kullandı.



"Altun’un görevden alınmasına dair birden çok senaryodan söz ediliyor" diyen Saymaz, şunları aktardı:



"'Aile' diyenler başta geliyor. Altun’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettiği günlerde Berat Albayrak’a destek vermediği, Turkuaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak’la ters düştüğü için el çektirildiği iddia ediliyor. En son Levent Gültekin’in açıklamalardan ötürü İletişim Başkanlığı ile Sabah Grubu karşı karşıya gelmişti. Gültekin’in AK Parti içinde iki kanadın olduğu, Altun’un muhalefetle diyalogu temsil ettiği, diğerlerinin ise “Yakalım yıkalım” diye baktığını iddia etmişti. Albayrakların bastırması üzerine dizi sektörünü ele geçirmek için Ayşe Barım’ın tutuklandığını savunmuştu. Sabah, Altun’u iddialara kayıtsız kalmakla suçlamıştı.



Diğer senaryo, “Ekrem İmamoğlu hikayesini doğru yönetememek” diye açıklanıyor. Altun, soruşturma dosyasındaki iddiaların iletişimini doğru yapamamakla, halkı ikna edememekle suçlanıyor."