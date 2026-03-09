"Fuhuş çetesi savcıya kadın temin etti"

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli bir Cumhuriyet Savcısı'nın, aynı adliyede haklarında soruşturma yürütülen “Fuhuş çetesinin temin ettiği kadınlarla birlikte olduğu” ve bu nedenle Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından savcılıktan atıldığı ortaya çıktı.

Anadolu Adliyesi’nde bir suç örgütüne dair “Fuhuş için yer temin etme, rüşvet verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma gibi suçlarından” soruşturma yürütülüp dava açıldı. H.A. ve Ç.B’nin fuhuş çetesinin yöneticisi olduğu belirtildi.

ÇETEYLE BAĞLANTILI SAVCI

Fuhuş çetesinin üyesi konumunda olduğu belirtilen U.G.’nin ise bir Cumhuriyet Savcısı ile bağlantısı olduğu tespit edildi. U.G’nin kendisini "Bir savcının şoförü veya koruması" olarak tanıttığı, U.G’nin savcının "Getir-götür işlerini" bazen de şoförlüğünü yaptığının da belirlenmesi üzerine savcı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

KADIN TEMİN ETTİLER

Yürütülen soruşturma sırasında çete üyesi U.G'nin cep telefonunda yapılan incelemede, 2016 ve 2017’de "Savcıya fuhuş için kadın temin ettiği" belirlendi. Yapılan araştırmada, savcının kadınlarla birlikte gittiği yerlerde kendisine ismiyle ve savcı unvanıyla hitap edilmesini istemediği, farklı isimlerle tanıttığı anlaşıldı.

Hatta savcının suç örgütü yöneticisi Ç.B’nin evinde bir kadın cinsel ilişkiye girdiği, masaj salonu adı altında fuhuş yapılan salonda çalışan birçok kadınla cinsel birliktelik yaşadığı da öğrenildi.

MESLEKTEN ATILDI, İTİRAZ ETTİ

Savcı, fuhuş soruşturmasının şüphelilerinden olan U.G. ile bağlantıları nedeniyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla meslek atıldı. Kararın gerekçesi “Davacının sabit görülen fiilinin hâkim ve savcıların uyması gereken etik değer ve ilkelere aykırı olması ve mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte bulunması…” şeklinde açıklandı.

Cumhuriyet Savcısı bu kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay Beşinci Dairesi 12 Nisan 2023 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun savcıyı meslekten atma kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kararın iptaline ve özlük haklarının iadesine karar verdi.

Ancak Hâkimler ve Savcılar Kurulu Danıştay’ın bu kararına itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazı haklı buldu ve savcının meslekten atılma kararını iptal eden kararı bozdu. Dosya yeniden karar verilmesi için ilgili daireye gönderildi.