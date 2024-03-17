Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında dördüncü evre tamamlandı
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında dördüncü evre sona erdi.
Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım 2023'teki atık su boşaltımında dördüncü evre de tamamlandı.
28 Şubat-17 Mart'ı kapsayan dördüncü evrede 7 bin 800 tonluk işlenmiş atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.
Firmanın planlaması doğrultusunda, 2023 yaz mevsiminden bu yana gerçekleşen 4 evrede, santralden toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltıldı.