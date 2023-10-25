Fulham’da, Marco Silva’nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Teknik Direktör Marco Silva’nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Premier Lig temsilcisi Fulham, Teknik Direktör Marco Silva’nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz kulübünden, Portekizli teknik adamla çalışmaktan memnuniyet duyulduğu aktarıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Fulham’da harika 2 sezon geçirdiklerini söyleyerek, Premier Lig’de kalıcı olmanın çok önemli olduğunu ve bunu başarmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

Fulham, ligde ilk 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, topladığı 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde 8 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 15 gole engel olamadı.