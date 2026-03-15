Furkan Akar’dan dünya şampiyonasında bronz madalya

Milli sporcu Furkan Akar, Kanada’da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Montreal kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Akar, 500 metre yarışında üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

İLKİ BAŞARDI

Short track branşında Türkiye adına önemli bir başarıya imza atan Akar, aynı zamanda bu kategoride dünya şampiyonası finalinde yarışan ilk Türk sporcu oldu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Short Track tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası finalinde mücadele eden Furkan Akar ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde gururla temsil eden milli sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.