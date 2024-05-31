Furkan Apartmanı davası: Ersan Şen, firari Hasan Hüseyin Sever için tutuklanmama garantisi istedi!

6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen, firari müvekkiline tutuklanmama garantisi verilmesini talep etti. Bu talebe depremde ölenlerin yakınları tepki gösterdi. Mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile depremde ölenlerin aileleri katıldı.

Duruşma savcısının yeniden bilirkişi raporu alınması talebini mahkeme heyeti reddetti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararları bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasını talep etti, sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan, Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt'ün üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Savcı, sanık Nejdet Alpay hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

Bazı sanık avukatları esasa ilişkin savunma için süre istedi.

ERSAN ŞEN'İN TALEBİNE TEPKİ

Duruşmada Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen, firari müvekkiline tutuklanmama garantisi verilmesini talep etti.

Bu talebe depremde ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Mustafa Kökmen Bulvarı'ndaki Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 6 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.