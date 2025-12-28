Furkan Apartmanı davasında sanık müteahhit Sever tutuklandı

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında, müşteki avukatlarının "güvence belgesi"ne yaptığı itirazın kabul edilmesi sonucu, 34 aydır aranan ve hakkında kırmızı bülten bulunan sanık müteahhit Hasan Hüseyin Sever tutuklandı. 10 milyon TL güvence bedeli yatırdığını hatırlatan Sever, "Ben güvence bedelini yatırdım, buna güvenip ifade verdim" dedi.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkıldı, enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada, 34 aydır aranan ve haklarında kırmızı bülten bulunan müteahhitler Abdullah Devrim Sever ile Hasan Hüseyin Sever'in avukatlarının "güvence belgesi" talebi; yurt dışına çıkamama ve haftada bir gün imza atma, ayrıca her birinin 10 milyon TL nakdi kefaleti mahkeme veznesine yatırmaları ve sonraki tüm duruşmalara eksiksiz katılmaları şartıyla, hüküm verileceği tarihe kadar sınırlı olarak kabul edilmiş; beyanların alınmasının ardından sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin kaldırılacağını ve tutuklama uygulanmayacağını belirterek duruşmayı ertelemişti.

Sanıklardan Hasan Hüseyin Sever, duruşmadan iki gün sonra 10 milyon TL güvence bedelini yatırdı. Sever'in avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede müvekkilinin "kırmızı bültenin ve yakalama kararının kaldırılmasını" talep etti.

Furkan Apartmanı'nda ailesini kaybeden Elif Buse Kaplan'ın avukatı Oğuzhan Kaya, güvence bedeli verilmesi kararına ve yakalama kararlarının kaldırılması talebine ayrı ayrı itiraz etti.

Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, güvence verilmesi hususunda usuli eksiklikler olması sebebiyle "güvence belgesi verilmesine" ilişkin kararı kaldırdı.

"KARDEŞİMİN ŞUAN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Güvence durumunun kalkması sonucu kırmızı bültenle aranan ve güvence bedeli nedeniyle ifade vermeye gelen Hasan Hüseyin Sever, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sever, "Ben inşaat işi ile uğraşırım, 35 yıldır müteahhitlik yaparım ancak Furkan Apartmanı'nın yapımında hiçbir şekilde yer almadım" dedi. Apartmanın bulunduğu arsanın sahibi Abdullah Devrim Sever'in kardeşi olduğunu belirten sanık, yapım sürecine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını savundu.

Sever, "Binanın müteahhidi Yılmaz Şahin Yurtyapan olarak görünmektedir. Kardeşimle aralarında nasıl bir anlaşma yaptıklarını bilmiyorum" dedi. Aranan kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini belirtti. Nizip'te depremde yıkılan tek binanın Furkan Apartmanı olduğunu belirten Sever, yıkımın nedeninin kolon kesilmesi olabileceğini öne sürdü.

"HAKSIZ YERE TUTUKLANACAĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTIM"

Sever, yurt dışına çıkmasına ilişkin olarak ise "Yakınlarım tarafından yanlış yönlendirildim. Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için yurt dışına çıkmıştım. Sonrasında bu nedenle dönmedim" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "dosyadaki deliller doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu, sanığın iki buçuk yıldan fazla süredir hakkında yakalama kararı olmasına rağmen teslim olmaması nedeniyle kaçma şüphesinin mevcut olduğunu" belirterek sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı sanık Hasan Hüseyin Sever, olayla ilgisinin olmadığını belirterek, "Ben güvence bedelini yatırdım, buna güvenip ifade verdim, tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

Mahkeme, Sever'in, güvence belgesi kararının Birecik Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldığını da göz önünde bulundurarak, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi, daha önce çıkarılmış yakalama kararı ve kırmızı bültenle arandığı, dosyadaki bilirkişi raporları ve suçun ağırlığı göz önüne alınarak adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle, sanığın tutuklanmasına karar verdi.