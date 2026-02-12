Furkan Apartmanı davasında yarın karar duruşması görülecek

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında, yarın karar duruşması görülecek. Depremde eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir, "Bu duruşma sadece bizim için değil, adalet arayan herkesin sesi olacak. Sorumluların hesap vermesi ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için emsal bir karar çıkmasını umut ediyoruz" dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, 12 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Bir önceki duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, 4 kamu görevlisi sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, diğer sanıklara ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilmesini istedi.

DURUŞMAYA ÇAĞRI: "ADALET İÇİN YANIMIZDA OLUN"

Yarın görülecek duruşmada, kararın açıklanması bekleniyor. Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir şöyle konuştu: